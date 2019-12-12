تأجيل محاكمة 3 مُتهمين بالاعتداء على "سيدة الكرم" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:
أجّلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلي العسلي، اليوم الخميس، مُحاكمة 3 متهمين بالاعتداء على سيدة، وتعريتها بقرية الكرم في مركز أبو قرقاص، إلى جلسة الأول من يناير القادم.
واستمعت المحكمة اليوم الخميس، إلى مرافعة دفاع 3 متورطين بالاعتداء وتعرية "سعاد. ث" بالقرية يوم 24 مايو 2016 على خلفية إشاعة علاقة غير شرعية بين ابن المجني عليها وربة منزل، وعلى أثرها وقعت مشاجرة، اتهم فيها 22 شخصًا بحرق منازل مواطنين بالقرية.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى الجنايات مطلع عام 2017 بتهم التعدي بالضرب، وإحداث إصابات بسيدة أمام المارة وفق أمر الإحالة.
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