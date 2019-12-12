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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتوعية المواطنين بأهمية الابتعاد عن أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين في المحافظات تجنبًا للتعرض للصعق بالكهرباء.
وأرسل شعراوي، تكليفًا إلى المحافظين يطالبهم باتخاذ ما يلزم وإصدار بيانات تحذيرية للمواطنين وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال فترة سقوط الأمطار.
وتعرضت عدة محافظات مصرية، الخميس، لموجة من الأمطار الشديدة، والتي نتج عنها وقوع أول ضحية في محافظة المنوفية نتيجة الصعق بالكهرباء.
ولقى طالب مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، اليوم، أثناء عودته من مدرسته بالمنوفية، بعد أن لامس عامود كهرباء "ماس" نتيجة سقوط مياه الأمطار عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة طالب.. توجيه من "التنمية المحلية" للمحافظين بشأن أعمدة الإنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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