"علوم البحار" يكشف تفاصيل العثور على دولفين نافق بشاطئ في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور شوقي زكي سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إنه تم العثور على دولفين نافق بشاطئ الأدبية بمحافظة السويس، وهو من فصيلة الدلافين ذات المنقار Bottlenose Dolphin، ويبلغ طوله حوالي 130 سنتيمترا تقريباً وفي حالة تعفن متقدم،، مؤكدا أنه تم دفنه بطريقة آمنة بيئيا باستخدام الجير الحي.

وأضاف -في تصريح صحفي اليوم الخميس- أنه فور تلقيه بلاغا من الدكتور محمد نصار مدير فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة عن وجود الدولفين النافق تم تشكيل فريق عمل لتحري الواقعة وتقديم تقرير واف بأسرع وقت للتعامل مع الموقف.

وأوضح أن التقرير كشف عن انتشار بقع زيتية حديثة علي امتداد الشاطئ في منطقة المد والجزر بطول ما يقرب من مائة متر بعرض الشاطئ، وتم الحصول على عينات من المياه للتعرف على جودتها، وبعد تحليلها اتضح أن تلك البقع لا تزيد عن المعدل الطبيعي للمنطقة وتقع في الإطار الآمن على الكائنات الحية.

وأكد أن البقعة في وقت حدوثها كانت أقوى تأثيراً علي الكائنات القريبة منها، وكانت منتشرة في وقت المعاينة بفعل العوامل الجوية والرياح والتصقت برمال الشاطئ في منطقة المد والجزر، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل عن الواقعه ورفعه للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.