أخبار مصر | تفاصيل جلسة "لنتعرف على الثورة الرقمية" بمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة "لنتعرف على الثورة الرقمية" بمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم ورشة عمل بعنوان "لنتعرف على الثورة في العالم الرقمي"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وعرض خلالها شريف الضو رئيس الأعمال في DTH وماجستير إدارة الأعمال نوفلية وأرويك للأعمال في إنجلترا العديد من التجارب التي تعاملت بالعملات الرقمية وكيفية حماية سرية المعلومات، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحكومات بدأت بالفعل في وضع استراتيجية لتطبيق العملات الرقمية.

وأضاف خلال الفعالية التي حضرها عدد من ممثلي الشباب حول العالم: "التعامل بالعملات الرقمية غير مكلف وبالتركيز على تلك العملات يمكننا أن نعود لعام ٢٠٠٨ حيث المشكلات الاقتصادية التي واجهت العالم بأسره وبالأخص المشكلات التي تعرضت لها البنوك".

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وتابع "الضو": هناك توجه عالمي كبير نحو التعامل الرسمي بالعملات الرقمية ولم ينقصها سوى بعض التشريعات لتسير في مسارها الصحيح، وذلك التوجه يعتبر رسالة قوية لأن هناك العديد من البلدان تقوم بالتعامل بتلك العملات سواء "بت كوين" أو غيرها من العملات والمحافظ الإلكترونية، وهناك العديد من الشركات الكبيرة بدأت بالفعل العمل في هذا المجال وهناك الكثير من العملات الرقمية ظهرت لتسهيل عمليات التجارة العالمية، وإذا استطاع العالم تغيير منظومة التجارة للتعامل بالعملات الرقمية فإن هذا النظام الايكولوجي سيحول العالم إلى التقدم والحداثة باقل التكاليف، وهناك ضرورة للمزيد من العمل على هذا الأمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وما زالت هناك منافسة كبيرة بين أمريكا والصين على تصدر قائمة الأفضل في استخدام العملات الرقمية.

وأردف: "يمكن للبنوك المركزية على مستوى العالم إصدار العملات الرقمية المشفرة وكل من البنك المركزي الروسي والبنك المركزي المصري بدآ بالفعل في التفكير في هذا الأمر، وهذه الإجراءات هي الأكثر أمانا وجدية للحكومات حيث تقوم الحكومة بإصدار العملة الرقمية وتشفيرها بمعرفة البنك المركزي الخاص بها بمنطق "بيدي لا بيد شخص آخر"، ودخول البنوك المركزية في إصدار العملات الرقمية يعطي شرعية وقوة لهذا الأمر، وهذا الأمر سيعطي مزيدا من الشفافية ورصد المعلومات والقضاء على العبث وعدم تحمل عبء استهلاك الوقت، ومراعاة كل تلك الأمور ستصنع فارقا كبيرا في الأعمال التجارية على مستوى العالم".

واستطرد: "بحلول ٢٠٣٠ سيكون هناك ما يقرب من ١٧٦ مليار دولار للأعمال التجارية القائمة على العملات الرقمية المشفرة، بالإضافة إلى مليارات الاستثمارات في العديد من المجالات وخاصة في القطاع الصحي، وهناك العديد من التطبيقات التي نستخدمها بالفعل يكون من ورائها معاملات بالعملات الرقمية ونحن لا نعلم، ولا بد أن ينتبه الجميع لهذا الأمر من خلال استخدامهم للتطبيقات المختلفة، والمجالات الأهم والأكبر في استخدام العملات الرقمية هو مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة الإمارات تستهدف بحلول ٢٠٢٠ تحويل جميع المعاملات على مستوى الدولة إلى المعاملات الرقمية".

وفيما يخص المعاملات البنكية، أكد الضو أن هناك بنوكا عالمية كبيرة بدأت بالفعل في استخدام العملات الرقمية مثل Bank of America وغيره من البنوك التي لها شأن كبير وعالمي.