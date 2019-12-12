أخبار مصر | رواد السوشيال ميديا لـ "ليلي سويف": من ربى أبناءك على كراهية الوطن؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا لـ "ليلي سويف": من ربى أبناءك على كراهية الوطن؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه رواد السوشيال ميديا سؤال عاجل إلى المسئولين عن التعليم في مصر، كيف يمكنكم أن تأمنوا على عقول أبنائنا ووجدانهم إذا كانت الدكتورة ليلي سويف ممن يلقنونهم العلم ويعدونهم للمستقبلوقال رواد السوشيال ميديا، أخبرينا عن أبنائك.. فنقول لك من أنت ؟ فأهم إنجاز في حياة المصريين الشرفاء هم أبنائهم.. فأين هم أبنائك الآن ؟.
وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تدويناتهم أن :" إبنها إرهابي في غياهب السجون وابنتها على خطى الأم لا تكل ولا تمل حتى ترى الإرهابيين خارج السجون ليفسدوا حياة المصريين كسابقتهم في السنة السوداء التى اعتلى فيها الإخوان السلطة".
وتضمن تدوينات وتغريدات الشباب تساؤلات منها: "هل من المستغرب أن نتساءل عن أسباب ذلك؟ من قام بتنشأتهم على كراهية الدولة والوطن ؟ من رباهم على أن يعيشوا في فقاعة بمعزل عن هموم المواطن؟ ذلك الذي يرغب في العيش بأمان دون أن يكون مهددًا من جماعة فاشية تريد أن تحكمنا "بالعافية"".
ووجه لها رواد السوشيال ميديا: "انتي وغيرك قلة متسلطة جاهلة يدعون انهم علماء ومثقفون يحاولون فرض نمط حياتهم الشاذة وأفكارهم المنحرفة على المجتمع بأكمله، فلتدعمى الإرهاب أو الشذوذ أو ايا ما تدعمى فليس منا من يستمع إليكي إويلقي لكي بالا".