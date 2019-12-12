أخبار مصر | سؤال للمناضل الافتراضي جمال عيد: أين ستذهب عندما تسقط الدولة وتعم الفوضى ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال للمناضل الافتراضي جمال عيد: أين ستذهب عندما تسقط الدولة وتعم الفوضى ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سؤالًا ملحًا وجهه رواد السوشيال ميديا للكذاب والمناضل الافتراضي جمال عيد، كما وصفوه، أين ستذهب عندما تسقط الدولة وتعم الفوضى؟، لا تحتاج الإجابة لكثير من الذكاء، فهناك احتمالين لا ثالث لهما.

ووجه رولد السوشيال ميديا إلى جمال عيد: "فإما أن الفوضى هي هدفك لأنك لا تستطيع أن تتعايش مع الخراب والدمار والاحتراب الداخلى وفرض الخارج وصايته على بلدك وأبناء وطنك إذا كنت في الأصل تؤمن ومن على شاكلتك بالاوطان، أو أنك حزمت حقائبك انتظارا لتلك اللحظة حتى تفر إلى الخارج تاركا الجميع غارقا في مستنقع الوهم الذي صورته لهم بالتضليل والخداع على منصات إعلام الخراب".

