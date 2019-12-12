مصر | ننشر خريطة التحويلات البديلة بعد غلق كوبري الجلاء بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة التحويلات البديلة بعد غلق كوبري الجلاء بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كوبرى الجلاء بالإتجاهين من الساعة 11 مساء الخميس الموافق 12/12/2019 حتى الساعة 8 صباحًا يوم السبت الموافق 14/12/2019، ومن الساعة 11مساء السبت الموافق 14/12/2019 إلى الساعة 6 صباحًا يوميًا حتى إنتهاء الأعمال، ومن الساعة 11مساء الخميس الموافق 19/12/2019 حتى الساعة 8 صباحًا يوم السبت الموافق 21/12/2019، وذلك إذا إقتضى الأمر.

وتنفيذ بعض التحويلات المرورية فى هذا الشأن وذلك على النحو التالى: بند رقم 1: القادم من محور العروبة إتجاه مسطح كوبرى الجلاء: يمينًا شارع النزهة والدوران والعودة إلى شارع النزهة، يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة وإستكمال السير يمينًا شارع العروبة أو طوليًا بإتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.

بند رقم 2: شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبرى الجلاء وإستكمال السير يمينًا شارع النزهة أو طوليًا شارع أبو بكر الصديق.



بند رقم 3: شارع النزهة من مناطق الحجاز إتجاه ميدان الطيران: يسلك يمينًا شارع عثمان بن عفان وإستكمال السير. بند رقم 3: شارع النزهة من مناطق الحجاز إتجاه ميدان الطيران: يسلك يمينًا شارع عثمان بن عفان وإستكمال السير. بند رقم 4: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يمينًا محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغنى وإستكمال السير بالبند رقم 1. بند رقم 5: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يمينًا شارع العروبة إتجاه المطار أو طوليًا شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق. بند رقم 6: القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق وإستكمال السير.



تجدر الإشارة إلى أنه حال إقتضاء الامر وعدم إستيعاب التحويلات المرورية أو بحالات الطوارئ، ويتم تنفيذ تحويلات متقدمة عن طريق بعض المحاور على النحو التالى: