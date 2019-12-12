شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1009 درجات، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.