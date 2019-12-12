شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: رصدنا مليار جنيه لـ"نور حياة".. ونستهدف 200 ألف عملية مياه بيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مختار، المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، أنه تم رصد ما يقارب مليار جنيه لمبادرة " نور حياة"، تشمل العلاج والنظارات الطبية للكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن الدولة المصرية قطاعات شوطًا كبيرًا الرعاية الصحة للمواطنين، والصندوق يعاون الدولة فى كافة المجالات لإيجاد حلول جذرية للمشكلات وخاصة الصحة.
وأشار إلى أن الهدف من مبادرة نور حياة علاج ما يقرب من 80% من مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال الكشف المبكر، مضيفا أنه سيتم استهداف 2 مليون مواطن و5 ملايين تلميذ.
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