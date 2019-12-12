شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار القاهرة يتزيين إحتفالا بأعياد الميلاد والكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستعد مطار القاهرة الجوى لاستقبال العام الجديد وأعياد الكريسماس بنشر العديد من مظاهر الإحتفال لمشاركة الركاب بصورة حازت إعجاب كافة المترددين على المطار سواء ركاب أو مسنة تقبلين أو مودعين.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزى قد قامت بإستعدادات غير مسبوقة هذا العام والذى يتواكب مع عرس منتدى شباب العالم والمنعقد بشرم الشيخ وأنتشرت مظاهر الإحتفالات بصورة كبيرة، حيث قام مطار القاهرة بوضع العديد من مظاهر الإحتفال لإستقبال العام الجديد.

وبدأت استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لإستقبال العام الجديد وإحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس بتزيين صالات مطار القاهرة بأشجار الكريسماس وبابا نويل مع عزف مقطوعات موسيقية على البيانو لأول مرة حرصًا على إضفاء روح الاعياد ولخلق جو من البهجة والسرور للركاب والعاملين وكل مرتادى المطار وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية لإستقبال عام جديد ملئ بالأمن والخير والرخاء.

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