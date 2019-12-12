شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

مصر فى صورة.. منتقبة تساعد كاهن كنيسة كفيف على عبور الطريق فى شبرا

"ستبقى مصر دائماً وطنًا واحدًا".. هذا ما يمكن أن تلخصه صورة التقطها شاب من منطقة شبرا لسيدتين إحداهما محجبة والأخرى منتقبة تساعدن كاهن كنيسة كفيف فى عبور الطريق.

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومى الأحد والإثنين 15 و 16 ديسمبر الجارى، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة .

تايمز: دعوات لإنقاذ مبنى "القاعات المصرية" .. جوهرة المعمار فى اسكتلندا

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن مبنى "القاعات المصرية" الذى يعد تحفة معمارية في وسط جلاسكو باسكتلندا كان فارغا لعقود من الزمن، وأصبح الآن من بين أكثر المباني تعرضًا للخطر في أوروبا ، مما زاد من المخاوف بأنه ربما يكون غير قابلا للإصلاح.

الأمم المتحدة: المجاعة تهدد الملايين فى جنوب السودان بعد جفاف وفيضانات

حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن المجاعة تهدد حياة ما يصل إلى 5.5 مليون شخص فى جنوب السودان، حيث دمرت نوبات الجفاف والفيضانات المحاصيل والماشية، مما أدى إلى تفاقم "عدم الاستقرار السياسى الشديد".

قلادة تاريخية لـ " أم كلثوم " تعرض فى متحف "اللوفر" بأبو ظبى تضم 1888 لؤلؤة

يعرض متحف اللوفر بأبو ظبى، قلادة تاريخية تخص كوكب الشرق أم كلثوم، كان أهداها لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خلال زيارتها التاريخية للإمارات عام 1971

.

تريزيجيه "الملثم" يظهر فى تدريبات أستون فيلا قبل لقاء شيفيلد.. صور

شارك النجم المصري محمود تريزيجيه في تدريبات أستون فيلا إستعداداً لمواجهة شيفيلد يونايتد في الخامسة مساء بعد غد السبت بملعب "برامال لين" ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

اتحاد الكرة: يحق للأهلى قيد كهربا افريقيا لأنه لم يشارك مع الزمالك

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، مفاجأة جديدة بشأن قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي في صفوف الأهلي في اننقالات يناير.

Advertisements

6 مهاجرين يتجمدون حتى الموت على الحدود التركية اليونانية

لقى 6 مهاجرين حتفهم بسبب التعرض للبرد فى الأيام الأخيرة فى شمال شرق اليونان بالقرب من حدودها البرية مع تركيا، حسبما أفادت وكالة أسوشيتيد برس، والمنطقة هى ممر مشهور للهجرة غير الشرعية.

نقيب المحامين: قبول خريجى التعليم المفتوح بالنقابة "على جثتى"

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك صحوة كبرى شهدتها النقابة منذ عام 2016، وتستمر حتى الآن، شارك بها كل المحامين المشتغلين والذين يهتمون بمصلحة نقابتهم ومهنتهم، فكانوا قدوة للجميع وخاصة الشباب الجدد المنضمين للنقابة، موضحا أن مما كشفته تنقية للجداول هو وجود أشخاص خارج البلاد منذ ما يزيد عن 40 عاما، يطالبون بحقهم بالمعاش، متابعا: "بأى حق يمكن تجديد الكارنيه له".

مشادة كلامية واشتباك داخل مجلس النواب التركى بسبب بيع مصنع الدبابات لقطر

شهد مجلس النواب التركى مشادات بين أعضاء حزبى العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطى أثناء جلسات مناقشة الميزانية لعام 2020 ، بعدما اجتمعت الجمعية العامة للمجلس برئاسة رئيس المجلس سريا سعدى بيلجيتش لمناقشة ميزانية وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة المالية لعام 2020.

فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال:"هل يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل مع العلم أنها تعمل قبل الزواج؟".

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

رغم أن عمره تجاوز الخمسين عامًا إلا أن "جينو. تو. في" المتخصص في تكنولوجيا المعلومات بجامعة هونج كونج، حرص على تلبية دعوة منتدى شباب العالم لحضور للمشاركة بالمنتدى في نسخته الثالثة.

رجل يضرب مضيفة وراكب يفتح باب الطوارئ.. أغرب قصص السفر × 2019

هناك العديد من قصص السفر والسياحة الغريبة التي حدثت عام 2019، فبين راكب يفتح باب الطوارئ و قيام آخر بضرب مضيفة بـ الطائرة، توجد الكثير من الوقائع الغريبة، والمواقف الطريفة، سواء كانت حدثت أثناء التواجد في المكان المقصود للسياحة، أو في وقت السفر ذهابا أو إيابا إليه.

البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية فى خليج سودا قرب جزيرة كريت

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن قوات خفر السواحل قامت بتفتيش سفينة شحن تركية للاشتباه في أنها تنقل أسلحة لـ"مليشيات" مدينة مصراتة الليبية التي تدعمها أنقرة. حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار الطقس تعود الأحد والإثنين بأمطار رعدية تصل لحد السيول.. وتكشف: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو بمقدار 4 درجات.. ورياح نشطة تؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية

طقس غير مستقر تتعرض له البلاد اليوم الخميس قبل نهاية عطلة الأسبوع ، وذلك فى ظل توقعات خبراء هيئةالأرصاد الجويةبطقس مضطرب تتعرض خلاله البلاد لأمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية أحيانا مع وجود نشاط للرياح بمعظم الأنحاء.

إشادة أمريكية جديدة بمطار القاهرة.. وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بمستوى التأمين علي الرحلات والطرود بعد جولة استمرت 5 أيام.. ويؤكد تفوق المنظومة الأمنية داخل الصالات.. ولا ملاحظات تؤثر على سلامة الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي علي مدار 5 أيام زيارة وفد أمني تابع لإدارة النقل الأمريكي قام خلالها بتفقد إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع بالمطار خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق .