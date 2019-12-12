شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: القرآن والسنة النبوية ليسا تراثًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الخطاب الديني ليس بتراث، مشيرا إلى أن القرآن كلام الله، والسنة كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتم تصنيفهما كتراث.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن التراث هو ما تركه الأجداد السابقون.
وأوضح أن الشروح والاجتهادات هي التراث، وأن اجتهاد الإمام الشافعي على سبيل المثال يعد تراثا.
وأكد الجندي أن القرآن والسنة ليسا تراثا وإنما خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد المكلفين، لافتا إلى أن السنة أيضا هي كلام الله، لقوله تعالى في سورة النحل: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ».
وذكر أن القرآن هو خطاب الله المحفوظ بلفظه، أما السنة فهي خطاب الله المحفوظ بمعناه، فكلام القرآن قطعي الثبوت، وكلام السنة ظنّي الثبوت.
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