شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد من «الأرصاد» للمواطنين عن طقس الأحد (أرقام للطوارئ ونصائح) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح لواء جوي، هشام طاحون، رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل لحد السيول علي شمال ووسط سيناء حتي نهاية الفترة.

وتكون متوسطة الشدة علي محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد يوم الأحد يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي شرق البلاد ومناطق من الوجه البحري حتي شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط الرياح علي البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وأضاف رئيس الأرصاد، في بيان له، عن حالة الطقس الأحد والاثنين القادمين، أن ذلك سيصاحبه انخفاض ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات علي شمال البلاد ليسود طقس مائل للبرودة شمالاً حتي شمال الصعيد دافئ علي جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة الي معدلاتها الطبيعية اعتباراً من الاثنين.

وعن القاهرة الكبري أوضح البيان أنه من المتوقع يوم الاحد ان تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار متوسطة الشدة ، كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة ، علي ان تعود معدلاتها يوم الاثنين وتهدأ الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار .

ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد على:

القاهرة والوجه البحري من 16 الى 17

Advertisements

السواحل الشمالية من 17 الى 18

شمال الصعيد من 17 الى 18

جنوب الصعيد من 22 الى 23

جنوب سيناء من 22 الى 23

وينصح بيان الأرصاد بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة نظرا لانخفاض الرؤية الافقية اثناء سقوط الامطار وبسبب الرمال والاتربة المثارة وارتداء الملابس الشتوية وتجنب الانشطة البحرية على البحر المتوسط.

ويناشد رئيس الأرصاد كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتى :

24646721 - 24834625