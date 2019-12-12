شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية.. وغلق الطريق «الزراعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء الخميس، قطع المياه عن 5 مناطق غرب المدينة، بدءا من الساعة الخامسة فجر الجمعة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بأحد خطوط المياه بالطريق الزراعي.

Advertisements

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «نادي الصيد، القباري، الورديان، الدخيلة، فضلا عن بعض مناطق العجمي»، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط 1000 مم بالطريق الزراعي أمام نادي الصيد.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه سيجرى غلق طريق الإسكندرية الزراعي أمام نادي الصيد، بالتنسيق مع إدارة المرور، لحين إتمام الإصلاح.