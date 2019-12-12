شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ432 ألف مشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى بمدن ومراكز المحافظة لعدد 432 ألف منزل، مؤكدًا أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يُعد أحد المشروعات القومية الحضارية التي تلقى اهتماما ودعمًا كبيرًا من الدولة بهدف تقديم خدمة إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذى لأعمال توصيل الغاز بمدن ومراكز المحافظة، والذى تم خلاله استعراض ما تم إنجازه من أعمال التوصيلات بمراكز دمنهور والمحمودية والدلنجات وكوم حمادة والرحمانية وإيتاى البارود وشبراخيت وكفر الدوار وأبوحمص وحوش عيسى وأبوالمطامير ورشيد وإدكو والنوبارية ووادى النطرون.

وأكد المحافظ أنه تجرى حاليًا أعمال التوصيل بباقي الوحدات القروية بمدن ومراكز المحافظة في إطار الخطة الحالية للعام 2019، وذلك وفقاً لبرنامج زمني ونسب ومعدلات تنفيذ محددة وفقًا للخطة.