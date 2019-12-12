شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في حفل تخرج «متطوعي الاتحاد الأفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اتحاد الشباب الأفريقي، الخميس، السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، رئيس قناة نايل سينما، لدوره في دعم شباب السينمائيين الأفارقة من خلال مهرجان الأقصر وتم هذا التكريم أثناء حفل تخرج متطوعى الاتحاد الأفريقي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وتم التكريم بحضور دفعة متطوعي الاتحاد الأفريقي في نسخته العاشرة بالقاهرة وهو أكبر برنامج تطوعى في أفريقيا ينفذه الاتحاد الأفريقى، حيث يبلغ عدد المشاركين في هذه الدفعة ٢٠٠ شاب وفتاة والذين يمثلون 54 دولة أفريقية، هذا الحدث الذي تستضيفه مصر- وزارة الشباب والرياضة- مكتب الشباب الأفريقى، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي.

وعبر فؤاد عن سعادته بهذا التكريم من خلال اتحاد الشباب الأفريقي ووزارة الشباب والرياضة والشباب الأفريقي بقيادة حسن غزالي الذي يلعب دورا حقيقيا في تعاون مصر مع الأشقاء في أفريقيا وبصفة خاصة الشباب ويؤدي دوراً كبيراً في هذا المجال، وأكد على استمرار المهرجان في دعم شباب أفريقيا من خلال الورش السينمائية وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفلامهم والاحتفاء بها.

كما تم تكريم حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، وسيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب الأفريقي.

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وسلمت دروع التكريم البروفيسير سارة أجبور، مفوضة العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي.

وأكد حسن غزالي، نائب رئيس اتحاد الشباب الأفريقي، أن اختيار المكرمين جاء لدورهم الثقافي الكبير في التواصل والتعاون داخل القارة الأم أفريقيا، كما عبر عن سعادته بالتعاون المستمر بين الاتحاد ومهرجان الأقصر لعرض الأفلام الأفريقية في مصر والأفلام المصرية بأفريقيا.

ويأتي البرنامج في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بهدف تعميق وضع الشباب المصري كعناصر رئيسية فاعلة في تنمية قارتهم الأم أفريقيا وتحقيق أهدافها، وتعزيز مشاركتهم داخل مؤسسات صنع القرار الأفريقية، كما يلعب البرنامج دورًا لتبادل المهارات والمعرفة لبناء قارة أكثر تكاملاً وازدهارًا وسلمية بيد شبابها.

ويستند البرنامج إلى «أجندة أفريقيا 2063»، و«ميثاق الشباب الأفريقي» في مسألة تمكين الشباب كموارد بشرية أفريقية، تسعى القارة لتنميتها.