شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات المحلية بالبحيرة تنزح مياه الأمطار من الشوارع.. و«المحافظ» يتفقد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الوحدات المحلية بمراكز البحيرة بمحاولة السيطرة على مياه الأمطار التي تسببت في غرق الشوارع بالمياه، باستخدام سيارات الكسح لمحاولة السيطرة على الموقف ونزح المياه من الشوارع بمدن المحافظة.

من جانبه قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة بمدينة دمنهور، للوقوف على أعمال رفع تراكمات المياة والتأكد من فاعلية عمل المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة، تفقد خلالها أعمال رفع التراكمات بمدخل المعهد الدينى وببعض الشوارع الجانبية بعزبة الدفراوى بدمنهور حيث تم الدفع بسيارات الكسح والطلمبات العائمة الخاصة بالوحدة المحلية وشركة المياة والحماية المدنية، حيث تم شفط ومسح كافة التراكمات بالشارع، كما تابع المحافظ إنتظام سير حركة السيارات وإنتظام كافة الأعمال الجارية بالشوارع .

وفى مركز الدلنجات قام كامل غطاس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالنزول إلى الشارع مرتديًا حذاءًا بلاستيكيًا برقبة طويلة، للإشراف على نزح مياه الأمطار في الشوارع، كما تفقد محطة الصرف الزراعى بقرية زهور الأمراء التابعة للمركز للإطمئنان على عملها بكفاءة في تصريف المياه، كما قام محمد خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز دمنهور، واللواء أحمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، بجولة للإشراف على نزح المياه من الشوارع بالمدينتين.