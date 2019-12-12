شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: «بشاير الخير» أولى محطات «نور حياة» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم أولى القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» في محافظة الإسكندرية بمدينة بشاير الخير لتباشر عملها وإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة إلى ١٦ محافظة حتى الآن، وهي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والإسكندرية.

شهد إطلاق المبادرة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه عدد من قيادات المحافظة.

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وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية «نور حياة»، بالتعاون مع القوات المسلحة، متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصُناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الإنجيلية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال ٣ سنوات فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشفة إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأوضح «عبدالفتاح» أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة، حيث تجرى نحو ٥٦٠ عملية اسبوعيا من خلال ٨ مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.

وأشار إلى أن المبادرة قدمت خدمتها الطبية لنحو ٨٠ ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية حتى الآن، وتم إجراء ٨ آلاف عملية للمياه البيضاء.