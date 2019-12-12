شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 15 طبيبًا وممرضًا وإداريًا بصحة شمال سيناء للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، 15 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وقال «شوكة»، إنه تمت إحالة ١٠ من العاملين بوحدة بغداد الصحية بإدارة الحسنة الصحية، من بينهم أطباء وممرضون وإداريون، إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وتغيبهم عن العمل.

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وأضاف أنه تمت إحالة ٣ اطباء بمستشفى العريش العام، للتحقيق لتغيبهم عن النوبتجية، بجانب إحالة اثنين من هيئة التمريض للتحقيق لعدم الالتزام بتعليمات الطبيب في الرعاية التمريضية لأحد المرضى.

وكلف إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المديرية بتكثيف العمل على مدار الساعة على مستوى المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

وشدد «شوكة» على اتباع مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بمنظومة العمل في القطاع الصحي والطبي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو تقصير بالمنظومة الصحية.

يذكر أن مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء قام بجولة تفقدية لإدارتي الحسنة وبئر العبدالصحيتين، قام خلالها بزيارة منافذ تقديم الخدمة، للاطمئنان على حسن سير العمل ومدى جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، بجانب تفقد العمل بأقسام مستشفى العريش العام.