شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة ومدينة زويل لدعم الطلاب المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع بيت الزكاة والصدقات المصري بروتوكول تعاون مع «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر غير القادرة، ورعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين من مستحقي الدعم من بيت الزكاة.

وقال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، خلال توقيع البروتوكول، إن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ورعاية الطلاب المتفوقين، وخاصة غير القادرين، وذلك لتوفير البيئة المحفزة التي تساعدهم على المساهمة الفعالة في فتح آفاق جديدة للمستقبل، ومواكبة متطلبات العصر للنهوض بهذا الوطن.

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وأكد النحاس أن هناك دافعا كبيرا للتعاون مع مدينة زويل لكونها جامعة تعليمية غير تقليدية تطبق المعايير الدولية لجودة التعليم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على بناء نهضة حقيقية في مصر.

ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المُشترَك بين الجانبين لدعم الطلاب المتفوقين علميًا من مستحقى الدعم من بيت الزكاة من خريجي الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، تقديرًا لتميزهم وتفوقهم.

وينص البروتوكول على تخصيص 20 منحة دراسية كاملة 100% في السنة الأولى بكليتي «العلوم والهندسة» بمدينة زويل، كما تم تخصيص 10 منح دراسية سنوية للأعوام القادمة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا على المنحة عن طريق الجامعة، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات العلمية والثقافية الخاصة بالمنحة، وأن تتوفر فيه الشروط والمعايير الخاصة ببيت الزكاة للحصول على المنحة.