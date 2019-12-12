شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية للراليات الصحراوية «رالي مكادي هايتس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، الجمعة، رالي «مكادي هايتس»، بخليج مكادى – البحر الأحمر، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية وهو الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة الجمهورية للراليات الصحراوية لعام 2019، الذي تنظمه شركة «بوصلة مصر» بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ونادي السيارات والرحلات المصري.

Advertisements

الرالي يأتي برعاية من وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والبيئة، ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة 12 فريقا من سيارات الرالي المجهزة خصيصا للسباقات وسيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة.

تتضمن مسابقة «مكادى هايتس رالي 2019» جولتين، الأولى تقام في مدينة مكادى هايتس من خلال تجهيز مضمار لسيارات الدفع الرباعي 4×4 غير المعدلة، في حين تقام الجولة الثانية داخل الصحراء الشرقية لسيارات الرالي فقط والمعدلة لسباقات الصحراء بمسافة 300 كم.

ويتماشى «مكادى هايتس رالي 2019» مع النقاط الإرشادية للاتحاد الدولي للسيارات FIA من حيث السلامة والأمان والاشتراطات.