شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» تنتقد انخفاض مستحقي «تكافل وكرامة».. والتضامن: «بنزود على نضافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس، الحساب الختامي لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، أن نسبة المحذوف من باب الأجور لم يتعد 3 % من المخصص بسبب أن عدد من أحيلوا للمعاش وصل إلى حوالى 25% من إجمالى العاملين في الوزارة كما أنه لم تجر أي ترقيات إلى الدرجات الأعلى فكانت زيادة أجور بسيطة في الموازنة الماضية.

وأضافت «الباج» أن المبلغ المخصص للمزايا الاجتماعية تم استنفاذه بالكامل فيما عدا برنامج تكافل وكرامة تم رد جزء منه للخزانة العامة.

وعلق النائب طلعت خليل: «ملاحظين أن الإنفاق على تكافل وكرامة بينخفض وكنا مخصصين لها في الحساب الختامى الماضى مبلغ أكبر من الحالى وصل إلى 11 مليار جنيه، هما الفقرا بيقلوا ولا إيه؟».

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وردت «القباج»: «تكافل وكرامة في عاميه الأولين كان به توسع مستمر، ولم يكن هناك تدقيق ومراجعة للحالات»

وقاطعها «خليل» قائلا :«ثلاثة أرباع الناس خرجوا من البرنامج رغم أنهم مستحقين».

وأضافت «القباج»: «كنا 2 مليون و250 ألف مستفيد انخفضوا إلى مليون و890 ألف مستفيد بعد اكتشاف تزوير بطاقات المعاقين، وكما حدث في الأقصر وجدنا نسبة كبيرة من المتقدمين من العاملين السابقين بالسياحة وأصبحوا فاقدين للعمل حاليا وليسوا فقراء، ثم ارتفع عدد المستفيدين مرة أخرى بعد التدقيق إلى 2 مليون و400 الف لأننا بقينا بنزود على نضافة».

وتابعت أن الفقراء في مصر حوالى 32 مليون مواطن ونحن نقدم خدمة لـ16 مليون لو عايزين ندعمهم كلهم زودوا الموازنة والنائب بيقول كلام عام ومش مدروس.

وهو ما رد عليه وكيل الجنة منفعلا وقرر حذف الجملة من المضبطة، وعقب «خليل»: «أنا أتحدث بشكل مدروس ولدى أرقام ونحن هنا نواب عن الشعب ونتحدث عن التطبيق على أرض الواقع ونريد معرفة معايره».