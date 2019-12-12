شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يزور مصنع تدوير القمامة بسنور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مصنع تدوير القمامة بناحية قرية سنور مركز بني سويف شرق النيل، حيث استعرض المحافظ أهم التفاصيل عن المصنع، الذى تم إنشاؤه عام 2003، والمقام على مساحة 5.12 فدان، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أسمنت بنى سويف (تيتان) في مايو 2015 لاستخراج مادة RDF كوقود بديل للفحم والسولار والجاز في صناعة الأسمنت.

وتفقد محافظ بني سويف المصنع الذي تصل السعة الاستيعابية له 160 طنًا / يوم (10 أطنان / ساعة)، حيث يتم التخلص من النفايات التي لا يعاد تدويرها ولا يستفاد منها وذلك عن طريق نقلها إلى المدفن الصحى بغياضة الشرقية والذى يبعد عن مصنع سنور بحوالى 13 كم، حيث إن الهدف من المصنع إنتاج سماد عبارة عن مواد محملة برواسب عضوية متحللة تستخدم في الزراعة لمعالجة التربة بهدف إكسابها خواص مخصبة، عن طريق التحلل البيوكيميائى للمواد العضوية الذي يحدث نتيجة لنشاط البكتيريا في المخلفات العضوية.

وأكد محافظ بني سويف أهمية المصنع ضمن خطة المحافظة لتحسين قطاع النظافة وتنفيذ خطة الدولة في هذا الشأن، موجها بتشكيل لجنة من المحافظة لسرعة المراجعة الفنية للمعدات التابعة لمشروع النظافة المخزنة بالمصنع، لتحديد موقفها الفني واتخاذ القرار المناسب حيالها أما الصيانة أو التكهين.

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ووجه محافظ بني سويف مسؤولي النظافة والبيئة ووحدة المخلفات الصلبة بسرعة العمل على اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للبدء في إنتاج السماد العضوي، ضمن المنظومة المتكاملة التي تهدف للتخلص الآمن والاقتصادي من المخلفات، ضمن استراتيجية الدولة في هذا المجال.

كما بحث محافظ بني سويف مع مديرة وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة الموقف التنفيذي بشأن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة التي تنفذها وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع «وفقا لاستراتيجية وزارة البيئة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة»، حيث تمت الموافقة على دعم البنية التحتية للمحافظة بـ 4 محطات وسيطة (ثابتة ومتحركة)، و3 مدافن صحية، ورفع 6 مقالب عشوائية، ويتم تنفيذ المشروع خلال عامين ماليين بداية من 2019 /2020.

كما وافقت وزارة التنمية المحلية على توفير اعتماد مالي في خطة 2019 / 2020 لدعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والذي سيتم من خلاله إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز ناصر على مساحة 4200 متر (فدان واحد)، بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي (خلية واحدة) بمركز سمسطا على مساحة 5 أفدنة، وخلية أخرى بمركز بني سويف على مساحة 5 أفدنة.

وسيتم خلال العام المالي القادم 2020/ 2021 تنفيذ باقي الخطة والتي ستشمل تنفيذ 2 محطة وسيطة متحركة في الفشن وببا، ومحطة أخرى ثابتة في مركز إهناسيا، وذلك بناء عن تقرير لجنة الهيئة العربية للتصنيع التي زارت «خلال أغسطس الماضي» المواقع المقترحة بالمحافظة، حيث حددت الإجراءات الفنية اللازمة ونوعية المحطات التي تصلح لكل مركز، وتم تسليم الأراضي للهيئة وتم عمل الجسات والرفع المساحي وتصميم هندسي وجارٍ اعتماد التصميمات الهندسية من وزارة البيئة للبدء بالحفر وتنفيذ الأعمال.