شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر الخميس، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس لأساقفة الوجه البحري ومدن القناة والآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة أخوة الرب.

وألقى قداسته، خلال الاجتماع، كلمة أوضح فيها الهدف من هذا اللقاء وهو الارتقاء بالخدمات الكنسية وتطويرها، مستشهدًا بقول القديس بولس الرسول: «تمم خدمتك»، كما شدد على أهمية الاستقامة والتجديد وخاصة تجديد الفكر والقلب والخدمة، فنحن على أعتاب سنة جديدة فلا ندخلها وقلبنا قديم بل نهتم بأن نبدأ بدءاً حسناً.

وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة خدمة الرعاية الاجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في عدة مجالات وخاصة في مجال التعليم وأيضاً تطوير المنظومة الإلكترونية لهذه الخدمة.

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في نهاية اللقاء، وتنشيطاً لهذه الخدمة، تم تكريم ثلاث إيبارشيات وهي إيبارشية البحيرة، تحت رعاية نيافة المطران الأنبا باخوميوس، وإيبارشية بورسعيد، تحت رعاية نيافة المطران أنبا تادرس، وإيبارشية طنطا تحت رعاية نيافة المطران أنبا بولا، لتميزها بالاهتمام بمجال التعليم.

وعبر جميع الآباء عن سعادتهم الغامرة بلقاء قداسة البابا.

وحضر اللقاء من الآباء أساقفة الوجه البحري، أصحاب النيافة: الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، والأنبا بولا، مطران طنطا، والأنبا سيرافيم، أسقف الإسماعيلية، والأنبا داود، أسقف المنصورة، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا كاراس، الأسقف العام للمحلة الكبرى، والأنبا باڤلي، أسقف عام كنائس حي المنتزه بالإسكندرية، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا أنجيلوس، أسقف عام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا بموا، أسقف السويس، والأنبا إيلاريون، أسقف عام غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا، الأسقف العام لكنائس حي شرق الإسكندرية.

كما حضر القس أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، ولفيف من آباء كهنة الوجه البحري، والقمص بيشوي شارل، سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الإجتماعية.