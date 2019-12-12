شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» تسأل عن زيادة الأجور بموازنة «الصحة» 60%.. والوزارة ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترض النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المبلغ المخصص لبند الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 2 مليار و90 مليون جنيه والذي يتم توزيعه على المحافظات، متسائلا عن معايير التوزيع على كل محافظة، وقال إن بند الأدوية غير محكوم، وإن هناك موردين بعينهم يحصلون على هذه الأدوية.

وأوضح محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، الخميس، أن المبلغ المخصص للادوية يخص ديوان عام الوزارة والمستشفيات التابعة لها، وهذا ليس المخصص لعلاج المواطن المصرى والمبلغ الإجمالى هو 6.9 مليار جنيه ومديريات الشؤون الحية بالمحافظات لها مبلغ اخر مخصص لها.

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وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن الاجور والتعويضات للعامين في عام 2017 /2018 كانت 758 مليون جنيه وفي عام 2018 /2019 ارتفعت إلى مليار و255 مليون جنيه بزيادة اكثر من 500 مليون جنيه وبنسة 60 % تقريبا، وتسائل عن سبب هذه الزيادة الكبيرة وعن تفاصيل القرض الذي حصلت عليه الوزارة في 2018، مشيرًا إلى أن هناك بنود تحتاج إلى رد من «الصحة» ولم تاتى للجنة حتى الآن.

وعلق خالد عبدالعزيز، من إدارة حسابات ديوان وزارة الصحة، قائلا إن هذه الزيادة جاءت من مكافآت حملة 100 مليون صحة، وعلق «سالم» قائلا: «لدينا زيادة أكثر من 60% هو كل ده راح مكافآت للحملة، مستحيل».

وأوضح طلعت خليل أن «هناك منحة امريكية لتحسين النتائج الصحية في 2018 بقيمة 5 مليون دولار اين مستنداتها وتفاصيل الإنفاق الخاصة بها بالإضافة إلى لاقرض الذي حصلت عليه الوزارة بقيمة 530 مليون دولار ويسدد على 30 سنة ومخصص مدن القناة وسيناء».