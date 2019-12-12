شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الشيخ اللي يحلل الزواج العرفي قول له زوّجني أختك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استنكر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تصرفات بعض الشيوخ بالإفتاء بتحليل الزواج العرفى، مشيرا إلى أن الزواج غير الموثق حرام شرعا.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «الشيخ اللى يقولك الزواج العرفى حلال قول له زوجنى أختك».
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