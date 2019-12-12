شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بـ«علوم بحار السويس» يدفنون «دولفين» بطريقة علمية داخل المعهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفن فريق من الباحثين بمعهد علوم البحار في السويس، الخميس، دولفين نافق داخل المعهد بطريقة علمية للاستفادة من هيكله العظمي، بعد العثور عليه في مرحلة تحلل متقدمة على الشاطئ العام بالأدبية.

كان الدكتور محمد نصار مدير معهد علوم البحار والمصايد فرع خليجي السويس والعقبة كلف الدكتور أمجد محمد شعبان مدير بيولوجيا المصايد، بالتوجه إلى الشاطئ العام مع فريق من جهاز شؤون البيئة، فور تلقيه بلاغ من مدير الشاطئ بالعثور دولفين نافق.

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وأجرت اللجنة مسح للشاطئ وأخد عينات من المياه، وأفاد فحص الدولفين النافق انه في حالة تعفن متقدم وأن أجزاء من جسمه بمنطقة الرأس والبطن مفقودة ويبلغ طوله حوالى 130 سنتيمتر تقريبا، وهو من مجموعة الدلافين ذات المنقار (Bottlenose dolphin) (Genus:Tursiops).

كما لاحظت اللجنة أن وجود بقع زيتية على الرمال بامتداد الشاطئ في منطقة المد والجزر انتشار بطول ما يقرب من مائة متر بعرض الشاطئ وتقدر كمية لزيت بحوالي 20 جالون زيت بترولي- يعادل 75 لترًا.

وشاهدت اللجنة بعض الأسماك الصغيرة النافقة على الشاطئ بالإضافة إلى كميات كبيره من البلاستيك غير القابل للتحلل، بينما كانت مياه الشاطئ وقت المعاينة، بعد 5 أيام من وصول الدلافين النافقة في صورة طبيعية ولا يوجد أثار للبقع الزيتية وكانت حالة المياه منخفضة في وقت الجزر.

ووجه الدكتور محمد نصار، بسحب عينات من المياه لتحليلها، ودفن الدولفين بطريقة صحية باستخدام الجير الحي، للاستفادة من الهيكل العظمي في الأغراض العلمية.