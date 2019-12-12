شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: على جثتي التحاق خريجي «التعليم المفتوح» بنقابة المحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس أتحاد المحامين العرب، إن «هناك صحوة كبرى شهدتها النقابة منذ عام 2016، وتستمر حتى الآن، شارك بها كل المحامين المشتغلين والذين يهتمون لمصلحة نقابتهم ومهنتهم، فكانوا قدوة للجميع وخاصة الشباب الجدد المنضمين للنقابة».

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وأضاف «عاشور» خلال كلمته في لقائه مع محاميّ القليوبية بمقر نقابة شمال القليوبية ببنها تحت شعار «المحاماة شبابها قادة وشيوخها حكماء»، الخميس، أن «أحد ما كشفته التنقية للجداول هو وجود أشخاص خارج البلاد ومنهم من وصل إلى ما يزيد عن 40 عامًا، ويطالب بحقه بالمعاش.. بأي حق يمكن تجديد الكارنيه له ؟!».

وتابع: «غير مقبول أن أشغل منصبي هذا مقابل أصوات من خارج المحامين المشتغلين بالمهنة.. بئسًا لمن يأتي على غير أصوات هؤلاء الممثلين لنقابتهم»، مضيفًا: «على جثتي قبول الحاصلين على التعليم المفتوح للالتحاق بالنقابة، والنقابة أفضل من أي هيئة في مجالها».

وأشار «عاشور» إلى أن «النقابة بعد الانتهاء من معركة تنقية الجداول وإلغاء قبول الحاصلين على التعليم المفتوح تلقينا الشكر من الهيئات القضائية وكليات الحقوق بالجامعات المختلفة، وهذا يؤكد أننا بدأنا السير على الطريق الصحيح لبدء جني الثمار»، مضيفًا: «كفاية تلقيح كلام على (فيس بوك) حول الميزانية، وكل اللي هيكتب لمجرد الشو بدون مستندات مش هسيبه.. واللي معاه دليل يقدمه للنيابة وأنا معاه».