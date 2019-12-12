شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لخط كهرباء «شرق العوينات» في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد كامل، مدير عام محطات محولات الوادى الجديد، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لخط كهرباء «شرق العوينات- بلاط» البديل لخط نجع حمادي، والذي يغدي المحافظة بالكهرباء بجهد ٢٢٠ كيلو فولت، وتم تشغيل الدائرة الثانية، فيما سيتم تشغيل الدائرة الأولى خلال 10 أيام.

وأضاف «كامل» أن، الخط الجديد إضافة كبيرة، إذ يوفر التيار الكهربى لمناطق الداخلة وبلاط، ومناطق الخارجة وباريس تعتمد على الخط الأول من محطة نجع حمادى، وفى حالة حدوث اعطال مفاجئة يتم توفير التيار من الخط الإضافى الذي يرتبط بمنطقة أبوسمبل في أسوان، مرورًا بمنطقة شرق العوينات، وصولاً لمحطة محولات بلاط.

وتابع «كامل» أن الخط تجاوزت تكلفة إنشاءه ١.٥ مليار جنيه، وذلك لتوفير إحتياجات المحافظة من الكهرباء وتوفير مصدر بديل في حالة عطل أو صيانة الخط الرئيسي وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة هذه الأعطال.

بدء التشغيل التجريبي لخط كهرباء شرق العوينات / بلاط البديل لخط نجع حمادي بالوادي الجديد

بدء التشغيل التجريبي لخط كهرباء شرق العوينات / بلاط البديل لخط نجع حمادي بالوادي الجديد

بدء التشغيل التجريبي لخط كهرباء شرق العوينات / بلاط البديل لخط نجع حمادي بالوادي الجديد