شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين أثناء سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم أثناء سقوط الأمطار بجولة مفاجئة على مركز زفتى، لمتابعة الإنتظام في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى زفتى العام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، حيث تفقد أقسام المستشفى (الإستقبال – الباطنة – العناية المركزة – الغسيل الكلوي – الجراحة – وحدة مكافحة السموم – المطبخ).

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أكد محافظ الغربية أن القطاع الصحي يمثل أولوية كبيرة في أجندة العمل خلال الفترة القادمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

وتابع محافظ الغربية جولته بزفتى بتفقد محطة مياه المرشحة لمتابعة إنتظام العمل بالمحطة في ظل سوء الأحوال الجوية بالمحافظة، مشدداً على القائمين على المحطة بالإلتزام بتشغيل المحطة على مدار 24 ساعة يومياً ومراجعة مولدات الكهرباء البديلة لتشغيلها في حالة إنقطاع التيار الكهربائي.

كما شدد محافظ الغربية على الإلتزام بتحليل المياه بصورة منتظمة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستخدام.

وفي نهاية الجولة أشار محافظ الغربية إلى استمرار الجولات المفاجئة على جميع المدن والقرى والعزب بنطاق المحافظة لمتابعة الإنتظام في تقديم الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين والعمل على الإرتقاء بها.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة على مركز زفتي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة على مركز زفتي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة على مركز زفتي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين