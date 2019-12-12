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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة.
السيسي عن "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة
المالية: مصر فى الحدود الآمنة للدين الخارجى وفقا لتصنيف صندوق والعاصمة الإدارية سادس أكبر دافعى الضرائب النقد الدولى
الاتحاد الأوروبى: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولى
المرور يعيد فتح طريق السويس - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات
أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2109 في مصر
6 مهاجرين يتجمدون حتى الموت على الحدود التركية اليونانية
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية
قلادة تاريخية لـ " أم كلثوم " تعرض فى متحف "اللوفر" بأبو ظبى تضم 1888 لؤلؤة
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين
اتحاد الكرة: يحق للأهلى قيد كهربا افريقيا لأنه لم يشارك مع الزمالك
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