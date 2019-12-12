شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة.





السيسي عن "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة





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