شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية خرج بمجموعة توصيات تمثل خطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التى تعانى منها القارة الأفريقية. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية، بالحرص الذى أبداه المشاركون والاهتمام تبعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق الأمن والسلم الأفريقى، بجانب التطرق إلى قضايا ذات أهمية فى القارة مثل شركات القطاع الخاص التى تعتبر قاطرة لتحقيق التنمية. Advertisements وأشار الرئيس السيسى إلى أن منتدى أسوان كان فرصة لبحث الإصلاحات الجريئة بالأمم المتحدة لنشر السلام، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تخرج من الأمم المتحدة، بجانب مناقشة المبادرات الأفريقية ذات الصلة.

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