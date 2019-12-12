شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة: المملكة تدعم مصر لصياغة خطة عمل وطنية بشأن المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة البريطانية لدى القاهرة، أن المملكة المتحدة، تدعم مصر فى صياغة أول خطة عمل وطنية بشأن المرأة و السلام و الأمن في إطار دعم الجهود الوطنية المصرية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ونشرت السفارة البريطانية بمصر، عبر تويتر :"المملكة المتحدة تدعم مصر في صياغة أول خطة عمل وطنية بشأن المرأة و السلام و الأمن في إطار دعم الجهود الوطنية المصرية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سيضع المشروع الأساس اللازم كي تنفذ مصر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 والقرارات اللاحقة عليه".



السفارة البريطانية بالقاهرة

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وتابعت :"من المقرر وضع خطة العمل الوطنية تحت مظلة شراكة ثلاثية بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام والمجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية. ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر الدعم الفني الجوهري، بدعم مالي من بريطانيا".

واستمرت : تسعي خطة العمل الوطنية البريطانية بشأن المرأة والسلام والأمن (في بريطانيا) إلى منع الصراع وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، كما تهدف إلى دعم مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار ذات الصلة بالسلام والأمن، وحماية حقوق النساء والفتيات في الحالات المتأثرة بالصراع"