وفاة المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية بعد رحلة علاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

توفي المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 59 عامًا.

و رحل المستشار "بجاتو" عن عالمنا بعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت شهرين؛ لإجراء عملية جراحية.

ووفقًا لمصدر قضائي، من المقرر نقل الجثمان خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لدفنه غدًا الجمعة، وإجراء مراسم العزاء.

المستشار بجاتو حصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1982، بتقدير جيد من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدًا من جامعة الإسكندرية.

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وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 19991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.

وفي نهاية 2005، عُين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبًا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وفي مايو 2013، عُين وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمـانية، وفي شهر يوليو من نفس العام عُين رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 2015.

وانتدب المستشار بجاتو منذ 2006 حتى 2009 مستشارًا لوزير العدل لشؤون التشريع، كما شغل منصب أمين عام مساعد لجنة الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005، ومن 2012 إلى 2013 شغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية.