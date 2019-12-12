افتتاح مكتب شهر عقاري في الرحاب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
افتتحت وزارة العدل، اليوم الخميس، مكتب توثيق مدينة الرحاب ومأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالمنطقة الشمالية، بحضور المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري.
وتعمل وزارة العدل على خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، والجهات المعنية، على تطوير مكاتب الشهر العقاري وميكنتها للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباك الواحد.
وخلال عام 2019، افتتحت وزارة العدل 29 مكتب توثيق جديد على مستوى الجمهورية لتيسير الخدمات على المواطنين، فيما أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للبريد لتقديم خدمات التوثيق من خلال بعض مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وتم تفعيل الخدمة في 5 مكاتب بريدية حتى الآن، وجار التوسع في المكاتب الأخرى.
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