السيسي: منتدى أسوان تناول قضايا أفريقيا من منظور التكامل بين السلم والأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى.

وقال الرئيس السيسي -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي اليوم الخميس- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.

وأعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين، وثمن إسهاماتهم الفاعلة خلال جلسات عمل المنتدى.