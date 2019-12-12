مصر | كان مرتديا "جلباب وشال".. كواليس قتل صاحب مغسلة بـ 3 طلقات في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كان مرتديا "جلباب وشال".. كواليس قتل صاحب مغسلة بـ 3 طلقات في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل صاحب مغسلة بمدينة 6 أكتوبر، بسبب وجود خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم، وتبين أنه وقعت خلافات ثأرية بين عائلة أبو عزية "عائلة المتهم"، وعائلة رحيم " عائلة المجني عليه" بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، منذ عام ونصف قُتل على إثرها عم المتهم على يد نجل عم المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم "هشام.م" قرر الأخذ بالثأر، وتوصل إلى أحد أفراد العائلة الأخرى، من خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وحضر قبل الواقعة بيومين، وقام برصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الجريمة، ويوم الواقعة توجه إلى المغسلة، مترجلا ومرتديا "جلباب وشال" وأخرج بندقية خرطوش من حقيبة كانت بحوزته وأطلق صوب المجني عليه 3 طلقات واسقطه قتيلا، ثم فر هاربًا.

كان قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة نجح من القبض علي نجار مسلح لقتله صاحب مغسلة بدافع الأخذ بالثار بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، بورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحي الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم.

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وعلى الفور إنتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس، 33 سنة، ومُقيم بذات المنطقة وأصل بلدته مركز سنورس بمحافظة الفيوم، مصابًا برش خرطوش بأجزاء متفرقة، وتم نقله للمستشفي إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وبسؤال شاهدى رؤية مُقيمان بذات المنطقة قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملًا بندقية خرطوش قام بإطلاق أعيرة تجاه المجني عليه حال تواجده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب.

وشكل فريق بحث وتتبع خط سير هروب المتهم تمكنت القوات من تحديد مكانه وضبطه حال إختبائه داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم وتبين أنه "هشام.م" نجار مسلح، 21 سنة، مُقيم بناحية بدائرة مركز سنورس بالفيوم، وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار).

وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.