مصر | حبس نجار قتل صاحب مغسلة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس نجار قتل صاحب مغسلة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة،بجنوب الجيزة، حبس نجار مسلح يبلغ من العمر 21 عامًا بعد قتله لصاحب مغسلة البالغ من العمر 33 عامًا بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بإطلاق أعيرة نارية برش خرطوش مما احدث إصابته وتم نقله للمستشفى وكان لفظ أنفاسه الأخيرة، لأخذ الثأر منه لمقتل عمه منذ حوالى عام، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وبمواجهه المتهم، اعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة، انه بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه منذ عام تقريبًا بدائرة مركز سنورس خلال مشاجرة مع أفراد عائلة المجنى عليه والمتهم فيها احد أفراد عائلة المجني عليه.

أضاف المتهم بأنه تمكن من تحديد مكان تواجد المجنى عليه، ومن خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأنه حضر منذ يومان وقام برصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الواقعة.

تبلغ لقسم أول أكتوبر بأمن الجيزة من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم.

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على الفور انتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس "33 سنة، ومُقيم بذات المنطقة وأصل بلدته مركز سنورس بالفيوم" مصابًا برش خرطوش بأجزاء متفرقة، تم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.

بسؤال شاهدى رؤية مُقيمان بذات المنطقة" قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملًا بندقية خرطوش قام بإطلاق أعيرة تجاه المجنى عليه حال تواجده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.

على الفور تم تعقب خط سير هروب مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال اختبائه داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم وتبين أنه نجار مسلح "21 سنة، مُقيم بناحية بدائرة مركز سنورس بالفيوم" وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار)، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.