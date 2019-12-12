مصر | النيابة تخلي سبيل سكرتير لجنة الحكام باتحاد كرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تخلي سبيل سكرتير لجنة الحكام باتحاد كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الجمالية الجزئية بإخلاء سبيل سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد، في اتهامه بسرقة كأس مصنوع من الفضة، وبيعه داخل أحد المحلات، فيما طالبت بإجراء تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم خرج من الاتحاد بحوزته الكأس على مرئى من الجميع وبناءً على طلب رئيس الاتحاد من أجل تلميعه وتنظيفه ولم يسرقه قائلًا: "كنت بلمعه"، واستشهد بشهادة رئيس الاتحاد الذي أكد أقواله.

وباستدعاء صاحب المحل أكد أنه طلب تلميع التمثال فقط، وأضاف أن أمين الشرطة مُجري واقعة الضبط التبس عليه الأمر وشك فيه ولم يستمع لكلامه وصمم على ضبطه واقتياده وتحرير محضر بالواقعة.

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وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية بقيام سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد، بعرض كأس مصنوعة من الفضة على أحد المحلات بدائرة القسم.

عقب صدور إذن النيابة تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على كأس مصنوعة من الفضة تزن 3 كيلو جرامات خاص ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال لسنة 1990.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.