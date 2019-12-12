أخبار مصر | لجنة متخصصة تحكم بأثرية 135 قطعة تم ضبطها في مركز غسيل كلوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة متخصصة تحكم بأثرية 135 قطعة تم ضبطها في مركز غسيل كلوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمر محمد ذكي مدير عام آثار بني سويف، ورئيس اللجنة الأثرية المشكلة لفحص 431 قطعة تم ضبطها مساء أمس مخبأة داخل كراتين في أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، إن 135 قطعة (منهم ١٢٢ عملة معدنية) فقط قطع أثرية وباق القطع ليست أثرية.

وعملية ضبط القطع جاءت أثناء حملة تفتيش مفاجئة من قبل وزارة الصحة والتي قامت بتحرير محضر بالواقعة وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام اثار مصر الوسطي ان عدد القطع التي أقرت اللجنة أثريتها بلغ 135 قطعة عبارة عن 122 عملة من عصور مختلفة وصندوق خشبي مفكك وفي حالة سيئة من الحفظ و قناع من الجص يرجع للقرن الثاني الميلادي وعدد من القطع الاثرية ترجع العصر المتاخر معظمها في حالة سيئة من الحفظ منها أوجه وتماثيل خشبية علي هيئة آدمية.