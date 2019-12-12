أخبار مصر | انهيار عقار بحى بولاق وانتشال 5 مصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار عقار بحى بولاق وانتشال 5 مصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغاَ بانهيار العقار رقم 12 شارع النقلى متفرع من شارع بولاق الجديد بحى بولاق، والعقار قديم مكون من طابقين ودور ارضى، وأسفر حادث الانهيار عن احتجاز خمسة اشخاص هم سكان العقار تحت الانقاض نجحت اجهزة الحماية المدنية فى انقاذهم وانتشالهم احياء دون اصابات تذكر وتم نقل الواطنين الخمسة الى اقرب مستشفى لعمل الفحوصات والاسعافات اللازمة وتلقى العلاج.

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للموقع وأصدر تعليماته لرئيس الحى بسرعة اتخاذ الاجراءات المتبعة للسيطرة على الموقف، وإبلاغ كافة الاجهزة المعنية لسرعة اتخاذ اللازم، وكلف المحافظ لجنة فنية هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة ومدى تأثرها من الانهيار من اجل سلامة سكانها وحفاظا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين وإخلائها فورا بناء على تقارير اللجنة فى حالة تضرر الأساسات ، كما طالب مقاول الحى بسرعة تأمين وإزالة بعض حوائط اجزاء العقار المتبقية اثر الانهيار واستكمال ازالتها ورفعها بعد عمل الصلبات اللازمة حتى لا تسبب خطورة على المارة.

ووجه المحافظ بسرعة إجراء حصر لسكان العقار المنهار وتدبير مقر استضافة للسكان المتضررين وصرف إعانة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم اليومية كما وجه رئيس هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات وأنقاض العقار المنهار.

