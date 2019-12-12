شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 41 مسؤولًا وموظفًا بالدقهلية للتحقيق بسبب «الإهمال والتزويغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الخميس، إحالة 41 مسؤول وموظف بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير والإهمال والانصراف عن العمل بدون إذن رسمي.

صدرت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من الوحدات القروية خلال أربعة أيام شملت 4 مراكز هي «ميت غمر، والمطرية، والمنزلة، ودكرنس».

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كلف محافظ الدقهلية الشؤون القانونية بالمحافظة بإجراء التحقيق مع مدير جهاز شباب الخريجين بدماص لعدم المرور على المشروعات، ومسئول النظافة لسوء حالتها، ومسئول البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إلقاء مخلفات الهدم، ومدير القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات شروط الترخيص، ومسئول الإشغالات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود إشغالات.

ووجه محافظ الدقهلية في بيان، الخميس، بالتحقيق مع مدير الإشغالات بالوحدة المحلية بالحوتة، لعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الإشغالات، ومدير الإيرادات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الدولة، ومدير القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات شروط الترخيص.

وقرر «مختار» إحالة مدير الأملاك بأشمون الرمان للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واضعي اليد الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، ومدير النظافة بقرية ميت شرف لسوء حالتها، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بدموه لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 مغاسل سيارات تعمل بدون ترخيص.