شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 1200 جراح.. افتتاح مؤتمر المنصورة الأول لمركز الأوعية الدموية والقلب والصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم الأوعية الدموية والقلب والصدر بجامعة المنصورة، الخميس، المؤتمر الأول لمركز جراحة الأوعية الدموية والقلب والصدر، بالتزامن مع «المؤتمر الدولي السابع للأوعية الدموية»، بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة المنصورة، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

حضر المؤتمر ١٢٠٠ جراح مصري، من المهتمين بمجال جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر، ويحاضر بالمؤتمر ١٢٠ أستاذا من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ١٨ خبير أجنبي من ألمانيا وايرلندا والمملكة المتحدة وايطاليا.

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افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمركز جراحة الأوعية الدموية و القلب و الصدر بجامعة المنصورة

وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، إن جامعة المنصورة ستشهد افتتاح المركز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط الجراحات الدقيقة مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وسينضم إلى الروح الطبية بمنظومة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف «سليمان» أن المؤتمر يتناول كل ما هو جديد في مجال جراحه الاوعية الدموية وجراحة القلب والصدر وعلي رأسها طرق علاج تمدد الاورطي الصدري والباطني باستخدام تقنية الدعامات المغطاة المتشعبة، وكذلك تقنية التدخل المختلط والذي يجمع بين الجراحة والقسطرة، إضافة إلى تقنية الحفاظ على وصلات الغسيل الكلوي وإطالة أمد استخدامها والطرق الحديثة لعلاج احتقان الحوض المزمن لدي السيدات، واحدث طرق علاج دوالي الساقين باستخدام الموجات التصادمية.

افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمركز جراحة الأوعية الدموية و القلب و الصدر بجامعة المنصورة

ويناقش المؤتمر أيضًا، طرق إزالة جلطات المخ بالقسطرة التداخلية وعلاج زيادة افراز الغدد العراقية عن طريق منظار الصدر ومدخل جديد لعلاج ضلع الرقبة الزائد والطرق الحديثة لوصلات الغسيل الكلوي للأطفال.