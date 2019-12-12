شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان» بالبحيرة: الزيادة السريعة تمثل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة كريمة السلامونى، مقررة المجلس القومى للسكان بالبحيرة، إن الزيادة السريعة فى السكان تمثل ضغطُا اقتصاديًا كبيرًا يظهر تأثيره على الخدمات المختلفة من المدارس والمستشفيات والزحام الشديد وزيادة معدلات البطالة وعمالة الأطفال ونقص الخدمات وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة معدلات الجريمة والانحراف وتأثيره على صحة المرأة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها إدارة الشئون الثقافية بفرع الثقافة الجماهيرية بالبحيرة بالتعاون مع فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة بعنوان «أبعاد المشكلة السكانية» للتوعية بمخاطر النمو السكاني السريع، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

واستهدفت الندوة توعية الفتيات بأبعاد المشكلة السكانية والطرق المتبعة من الدولة للتغلب عليها والتأكيد على ضرورة العمل على إنتاج جيل واع بأبعاد المشكلة السكانية، ونتائجها من انخفاض الخصائص السكانية وسوء توزيع السكان والتفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية.