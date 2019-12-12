شكرا لقرائتكم خبر عن «هل يفعل الأولياء الكبائر».. الشيخ خالد الجندى يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كمال الأنبياء نسبى، وغير الأنبياء لا يجوز وصفهم بالكمال، حتى ولو الصحابة، مثل أبوبكر الصديق، الذي يعادل إيمانه إيمان أم المؤمنين عائشة، أطهر نساء العالمين، وحبيبة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «أى شخص بعد الأنبياء، الذنب والمعصية والنسيان والغضب كلها أمور واردة، وبعض الناس يسرفون في توزيع الكمال، وهذا أمر خاطئ، فتجدهم ينعتون شيوخا أو وليًا من الأولياء بالكمال».

وأوضح: «بإجماع العلماء أفضل الخلق بعد الصحابة هم الأولياء، وأيضًا يمكن أن يفعلوا الكبائر وباب التوبة مفتوح لهم، مثل غيرهم، وأنهم يسارعون في التوبة والاستغفار».

وأضاف أنه يوضح مثل هذه الأمور حتى لا يصاب من يفعلون الكبائر بالإحباط ويلجأوا إلى الانتحار، وينسوا أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء.