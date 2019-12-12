شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية ورياح محملة بالأتربة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرّضت محافظة شمال سيناء لعاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية، وزحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء، بجانب قطع التيار الكهربي عن عدد من مناطق المحافظة.
وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، مشددًا على استعداد كل المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.
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