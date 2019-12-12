شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. اشتعال كابل كهرباء بـ«حميات المنصورة» وانقطاع التيار عن المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعل كابل كهرباء مغذي لمستشفيات حميات المنصورة، اليوم، بسبب الأمطار الغزيرة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى لأكثر من نصف ساعة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بإنبعاث أدخنة من كابل كهرباء يغذي مستشفى الحميات بالمنصورة.

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انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة لمكان الواقعة وتبين تصاعد أدخنة من كابل كهرباء جهد متوسط يغذي مستشفيات الحميات وتم قطع التيار الكهربائي عن المستشفى لحين اصلاح العطل ولم ينتج عن ذلك أي إصابات.

بسؤال على رفعت أحمد فني كهرباء بهندسة غرب المنصورة أكد أن سبب اشتعال الكابل هو الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وقام بقطع التيار الكهربائى لحين إصلاح الكابل.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أنه تم تدبير بديل كهربائي عبارة ماكينة كهرباء لتغذية المستشفى بالتيار الكهربائي لحين إصلاح العطل الذي لم يستمر سوى نصف ساعة فقط، ولم يؤثر ذلك على سير العمل بالمستشفى.