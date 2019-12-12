شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يطمئن من المحافظين على إجراءات مواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللوء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات بعدد من المحافظين، لمتابعة الجهود التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات الخميس، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات.

اطمأن الوزير من المحافظين التي شهدت محافظاتهم سقوط أمطار، على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كما اطمأن على جهود المتابعة في المراكز والمدن والقري والتحرك السريع لكافة المواقع والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لحل أي مشكلات مع إعادة توزيع عربات شفط المياه مما يتناسب مع أماكن تجمع الامطار كما حدث في محافظتى كفر الشيخ والإسكندرية التي شهدت تجمعات للامطار في بعض المناطق وتم الدفع بسيارات شفط إضافية لهذه الأماكن لسرعة إزالة تراكمات المياه، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار اليوم كافة التطورات بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار والأضرار التي تسببها وتقوم بإعداد تقارير دورية على مدار اليوم.

Advertisements

وشدد الوزير على ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في المحافظات ورفع درجات التأهب القصوى والطوارئ ومراجعة خطة انتشار المعدات والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد محاور وطرق بديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين نتيجة الأمطار.

ووجه المحافظين إلى التنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والري لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين وعمل أماكن إيواء للمتضررين من الامطار والتأكد من صلاحيتها مع التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات التي تعرضت للامطار إضافة إلى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تسليك شبكات الصرف الصحي لإستيعاب كميات الامطار.

ووجه الوزير بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية التواجد الميدانى للقيادات المحلية في الاماكن التي قد تمثل أماكن تجمع للأمطار مع متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بصفة مستمرة ومعرفة التنبؤات على مستوى الجمهورية لإتخاذ مايلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.