شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: اقتربنا من تنقية «غير المشتغلين».. ومواردنا كانت «صفر» قبل 2011 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس أتحاد المحامين العرب، إنه «اقتربنا من تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين بالمهنة، والجهد الأعظم الذي بذل من المحامين عندما تجاوبوا مع قرارات التنقية، وضبط الاشتغال وقواعده هو الذي ساعدنا على ما وصلنا إليه، والآن نحصد جهد من العمل والنتائج التي كنا نتطلع إليها».
وأضاف نقيب المحامين خلال لقائه مع المحامين بشمال القليوبية بمقر النقابة ببنها تحت شعار «المحاماة شبابها قادة وشيوخها حكماء»، الخميس، أنه «كنا نتطلع لزيادة المعاشات والدعم العيني والحماية التشريعية التي تؤكد للمحاماة حقوقها وتحمي واجباتها، وكانت موارد النقابة حتى 2011 تقترب من الصفر، وكانت التجربة وبداية الاختبار الصعب هو المصارحة والمكاشفة، وتم عقد جمعية عمومية في عام 2013 وكانت أصعب لإقرار ارتفاع الاشتراكات والدمغات».
وأشار سامح عاشور إلى أن «المحامين استجابوا وبالفعل تم بدء المعركة الكبرى في التنقية ومواجهة من يعترضون على التنقية»، مضيفًا: «ما صدمني هو اعتراض بعض المحامين المشتغلين على التنقية، ولا يجوز أن تقوم نقابة المحامين على محامي غير مشتغل، فالمحاماة شركة والجميع يساهم بها بسهم العمل وسهم الاشتغال، وأن من لا يعمل بالمحاماة لا يسدد السهم».
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