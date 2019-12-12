شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملات شفط المياه من المحاور والطرق والكباري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، أعمال شفط مياه الأمطار من على المحاور والطرق الرئيسية والأنفاق والكباري، بالتزامن مع هطول الأمطار، للتأكيد على مباشرة أعمال شفط وإزالة آثار الأمطار بأحياء جنوب وشمال الجيزة والدقي والعجوزة والهرم والطالبية، لتجنب تأثير مياه الأمطار على الحركة المرورية ومتابعة أعمال توزيع المعدات على المناطق الحيوية.

وتفقد «راشد» محيط جامعة القاهرة وشارع الدقي وشارع النيل والبطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي وكوبري أحمد عرابي ومطار إمبابة والطريق الدائري وشارع اللبينى والأهرام والمريوطية، وخلال الجولة قرر المحافظ مجازاة مسؤولي النظافة بحي جنوب للتراخي في أعمال شفط تجمعات المياه بمحيط جامعة القاهرة.

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كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم بشفط أي آثار للأمطار بنفق اللبينى وعدم مغادرة النفق قبل إنهاء الأعمال، مؤكدًا ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي تجمعات مياه وإزالة أي بؤر على الفور، خاصة في المحاور والطرق الرئيسية.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول، حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم والتوجه السريع نحو أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارة شفط المياه ونشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكباري للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مؤكدًا أنه تم تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع، إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.

وأكد راشد رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات، لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع حملات شفط مياه الأمطار من المحاور و الطرق الرئسية و الكبارى

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع حملات شفط مياه الأمطار من المحاور و الطرق الرئسية و الكبارى

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع حملات شفط مياه الأمطار من المحاور و الطرق الرئسية و الكبارى

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع حملات شفط مياه الأمطار من المحاور و الطرق الرئسية و الكبارى